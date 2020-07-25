Прийом замовлень на новий Levorg стартує вже у серпні.
Дивися повний текст Subaru розсекретила новий універсал Levorg.
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Додано: Суб 25 лип, 2020 23:01
Subaru розсекретила новий універсал Levorg
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Subaru розсекретила новий універсал Levorg.
Додано: Суб 25 лип, 2020 23:01
Да вроде уже давненько рассекретили. Классный авто будет. А учитывая тот факт, что субару всегда газуют не за маркетинг, а за качество, то и технически слажен будет как надо. Вот умеют же чертяки делать. А нам ждать, деньги копить, жиза. ШпиЁны, могли бы и в салон подглятель, что так лаконично? плохие шпиЁны, видимо.
Додано: Вів 04 сер, 2020 16:16
Выглядит зачетно. А о надежности можно говорить отталкиваясь хотя бы только от того, что это субару. тут итак все понятно, машина будет что надо. Ждем. Радует что как обещали в тизере, так и придерживаются планов. Вот, что значит держать слово.
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