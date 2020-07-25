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Subaru розсекретила
новий універсал Levorg

Subaru розсекретила новий універсал Levorg
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:01

Subaru розсекретила новий універсал Levorg

Пропонуємо до обговорення:
Прийом замовлень на новий Levorg стартує вже у серпні.

Дивися повний текст Subaru розсекретила новий універсал Levorg.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:01

Да вроде уже давненько рассекретили. Классный авто будет. А учитывая тот факт, что субару всегда газуют не за маркетинг, а за качество, то и технически слажен будет как надо. Вот умеют же чертяки делать. А нам ждать, деньги копить, жиза. ШпиЁны, могли бы и в салон подглятель, что так лаконично? плохие шпиЁны, видимо.
wr4870
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Повідомлення Додано: Вів 04 сер, 2020 16:16

Выглядит зачетно. А о надежности можно говорить отталкиваясь хотя бы только от того, что это субару. тут итак все понятно, машина будет что надо. Ждем. Радует что как обещали в тизере, так и придерживаются планов. Вот, что значит держать слово.
finuser403
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