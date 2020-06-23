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Нова відпустка на два тижні і
декрет для чоловіків: як...

Нова відпустка на два тижні і декрет для чоловіків: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 07:04

Нова відпустка на два тижні і декрет для чоловіків: як...

Пропонуємо до обговорення:
Його також зможе оформляти як батько, так і мати.

Дивися повний текст Нова відпустка на два тижні і декрет для чоловіків: як пропонують змінити правила.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 07:05

При союзі можна було до 3 років зараз цілих 2 тижні!
Оце так навибирали....
silver_arrow_ua
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