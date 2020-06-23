Його також зможе оформляти як батько, так і мати.
Дивися повний текст Нова відпустка на два тижні і декрет для чоловіків: як пропонують змінити правила.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 07:04
Нова відпустка на два тижні і декрет для чоловіків: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нова відпустка на два тижні і декрет для чоловіків: як пропонують змінити правила.
Додано: Нед 26 лип, 2020 07:05
При союзі можна було до 3 років зараз цілих 2 тижні!
Оце так навибирали....
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