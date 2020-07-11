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Названо найкращі міста
світу для віддаленої роботи

Названо найкращі міста світу для віддаленої роботи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 08:06

Названо найкращі міста світу для віддаленої роботи

Пропонуємо до обговорення:
Британська компанія Carphone Warehouse склала список з 30 найкращих міст для фрілансерів.

Дивися повний текст Названо найкращі міста світу для віддаленої роботи.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 08:06

Самые дорогие столицы мира - лучшие места для удаленной работы? Хаха, расскажите это реальным фрилансерам
oknerbob
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:12

Поддерживаю. Кто это писал? Я фрилансер и точно в столицах работать не буду. И где, к примеру, в этом списке Вьетнам? Столицы точно нет, Египет скорее нет, по крайней мере летом точно. Остальное по цене аренды жилья зашкаливает, фриланс не будет платить таких бабок. Тут видать ошибка, фриланс и те кто сдает в столицах в центре жилье едут ближе к морю и океану, греть попу на солнце за компом, но никак не в столицы, с которых наоборот уезжают.
danichsnov
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