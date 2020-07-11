Британська компанія Carphone Warehouse склала список з 30 найкращих міст для фрілансерів.
Дивися повний текст Названо найкращі міста світу для віддаленої роботи.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 08:06
Названо найкращі міста світу для віддаленої роботи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найкращі міста світу для віддаленої роботи.
Додано: Нед 26 лип, 2020 08:06
Самые дорогие столицы мира - лучшие места для удаленной работы? Хаха, расскажите это реальным фрилансерам
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:12
Поддерживаю. Кто это писал? Я фрилансер и точно в столицах работать не буду. И где, к примеру, в этом списке Вьетнам? Столицы точно нет, Египет скорее нет, по крайней мере летом точно. Остальное по цене аренды жилья зашкаливает, фриланс не будет платить таких бабок. Тут видать ошибка, фриланс и те кто сдает в столицах в центре жилье едут ближе к морю и океану, греть попу на солнце за компом, но никак не в столицы, с которых наоборот уезжают.
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