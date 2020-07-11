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WhatsApp анонсував
нові функції

WhatsApp анонсував нові функції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:51

WhatsApp анонсував нові функції

Пропонуємо до обговорення:
Месенджер WhatsApp анонсував появу нових функцій.

Дивися повний текст WhatsApp анонсував нові функції.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 09:51

Они бы для начала сделали возможность редактировать сообщения после отправки....
idiklip
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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