Месенджер WhatsApp анонсував появу нових функцій.
Дивися повний текст WhatsApp анонсував нові функції.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лип, 2020 09:51
WhatsApp анонсував нові функції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст WhatsApp анонсував нові функції.
Додано: Нед 26 лип, 2020 09:51
Они бы для начала сделали возможность редактировать сообщения после отправки....
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|