Лазебна вважає, що існуюча пенсійна система несправедлива до більшої частини пенсіонерів.
Дивися повний текст Пенсії зростуть удвічі - якою буде пенсійна реформа, - Мінсоцполітики.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 11:05
Пенсії зростуть удвічі - якою буде пенсійна реформа, -...
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Дивися повний текст Пенсії зростуть удвічі - якою буде пенсійна реформа, - Мінсоцполітики.
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:06
А в накопительной системе деньги будут хранится в чем, в гривнах? При наших кризисах через каждые 5 лет к приходу пенсии от них ничего не останется. Только в золоте. Только оно стабильно.
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