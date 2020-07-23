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Пенсії зростуть удвічі - якою
буде пенсійна реформа, -...

Пенсії зростуть удвічі - якою буде пенсійна реформа, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:05

Пенсії зростуть удвічі - якою буде пенсійна реформа, -...

Пропонуємо до обговорення:
Лазебна вважає, що існуюча пенсійна система несправедлива до більшої частини пенсіонерів.

Дивися повний текст Пенсії зростуть удвічі - якою буде пенсійна реформа, - Мінсоцполітики.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 11:06

А в накопительной системе деньги будут хранится в чем, в гривнах? При наших кризисах через каждые 5 лет к приходу пенсии от них ничего не останется. Только в золоте. Только оно стабильно.
alex7gk
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Выборы, выборы.
А все Слуги ...
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 12:58

Еще одна профессиональная самокатчица в Кабмине.
Какие могут быть пенсионные накопления при неуклонно девальвирующей денежной единице. Дай бог, чтобы через двадцать-тридцать лет таких "накоплений" на рулон пипифакса хватило.
Зато можно замутить новые кормушки для друганов, раздать им космические зарплаты за счет "отчислений" и пилить-пилить-пилить, пока пипл не взбунтуется в очередной раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:12

Предлагаю зарывать пенсионные накопления в землю. И поливать, поливать...
travi-ata
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:54

Ахинея, подхваченная на лету. В чем накапливать, в акциях надёжных быстрорастущих компаний, типа доткомов? Надёжной пенсионной системы может быть только та, когда работающие сейчас отдают часть заработанного отработавшим в прошлом.
antonivs3
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 06:26

Опять" средняя пенсия",как у хреновых
министров МОЗ "-среднебольничная температура"!Zeмонолисты,а слабо принять Еврепейский о миним.30% отчислении из прибыли на ЗАРПЛАТУ!И за каждый % сверх-снижать налог на
предпринимателя!Жалование властям-по "среднему доходу"граждан(включая пенсионеров).Все напроч забыли о "шведском социализме".
"Страшні яничари,а не турки!Страшні не дурні,а-предурки!"С.Руданський.Народ,далі добре,добре поміркуй,чи варто вестися на цих "наперсточника"!
dgonhromloh
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