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Дивися повний текст Вакансій стало більше: яких працівників шукають (інфографіка).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лип, 2020 11:14
Вакансій стало більше: яких працівників шукають...
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Дивися повний текст Вакансій стало більше: яких працівників шукають (інфографіка).
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