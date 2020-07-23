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Україна стала лідером в Європі
за зростанням ринку нових...

Україна стала лідером в Європі за зростанням ринку нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:20

Україна стала лідером в Європі за зростанням ринку нових...

Пропонуємо до обговорення:
Україна за підсумками червня 2020 року вийшла на перше місце за зростанням ринку нових автомобілів.

Дивися повний текст Україна стала лідером в Європі за зростанням ринку нових авто.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 13:20

Смех...нашли чем гордиться 7 тисячь против 233 тис. при равном количестве населения. Равной тЕритори . Мы в 30раз беднее! Вот это поворот как бы звучал заголовок ! Украинцы в 30 раз беднее французов!!!
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 14:05

  yama написав:Смех...нашли чем гордиться 7 тисячь против 233 тис. при равном количестве населения. Равной тЕритори . Мы в 30раз беднее! Вот это поворот как бы звучал заголовок ! Украинцы в 30 раз беднее французов!!!


Ладно, французы. В Польше при меньшем населении машин куплено в 5траз больше. В Чехии, население которое вчетверо меньше украинского, машин куплено в 2.5 раза больше.
В общем, напоминает старый анекдот, когда соревнуются 2 бегуна - советский и американский - и на следующий день в газете Правда появляется новость: "советский спортсмен финишировал в числе первых, американец закончил забег предпоследним"
PasserBy
 
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