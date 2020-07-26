Україна за підсумками червня 2020 року вийшла на перше місце за зростанням ринку нових автомобілів.
Дивися повний текст Україна стала лідером в Європі за зростанням ринку нових авто.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 13:20
Україна стала лідером в Європі за зростанням ринку нових...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна стала лідером в Європі за зростанням ринку нових авто.
Додано: Нед 26 лип, 2020 13:20
Смех...нашли чем гордиться 7 тисячь против 233 тис. при равном количестве населения. Равной тЕритори . Мы в 30раз беднее! Вот это поворот как бы звучал заголовок ! Украинцы в 30 раз беднее французов!!!
Додано: Нед 26 лип, 2020 14:05
Ладно, французы. В Польше при меньшем населении машин куплено в 5траз больше. В Чехии, население которое вчетверо меньше украинского, машин куплено в 2.5 раза больше.
В общем, напоминает старый анекдот, когда соревнуются 2 бегуна - советский и американский - и на следующий день в газете Правда появляется новость: "советский спортсмен финишировал в числе первых, американец закончил забег предпоследним"
Додано: Нед 26 лип, 2020 15:34
Уже даже не удивляюсь "уровню" подобных экспердов.Только умственно отсталый может проводить подобные сравнения.
Додано: Нед 26 лип, 2020 22:19
Думаю основная причина стоимость кредитов.
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