Після зміни регулятора на ринку МФО виживуть найвідповідальніші компанії.
Дивися повний текст Зміна регулятора: що змінив спліт для ринку мікрокредитування - думка експерта.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:34
Зміна регулятора: що змінив спліт для ринку...
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Дивися повний текст Зміна регулятора: що змінив спліт для ринку мікрокредитування - думка експерта.
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