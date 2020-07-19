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Зміна регулятора: що змінив спліт для ринку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лип, 2020 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Після зміни регулятора на ринку МФО виживуть найвідповідальніші компанії.
Дивися повний текст Зміна регулятора: що змінив спліт для ринку мікрокредитування - думка експерта
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Додано: Нед 26 лип, 2020 15:34
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