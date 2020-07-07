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НАЗК назвало найпопулярніші
види корупції в регіонах

НАЗК назвало найпопулярніші види корупції в регіонах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:08

НАЗК назвало найпопулярніші види корупції в регіонах

Пропонуємо до обговорення:
Велика кількість типових корупційних правопорушень пов'язані зі зловживанням уповноваженнями, наданими депутатам і радам.

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15 тыс забрать тело в морг. Столько запросили менты у жительницы харьк обл
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