Велика кількість типових корупційних правопорушень пов'язані зі зловживанням уповноваженнями, наданими депутатам і радам.
Дивися повний текст НАЗК назвало найпопулярніші види корупції в регіонах.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 17:08
НАЗК назвало найпопулярніші види корупції в регіонах
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Дивися повний текст НАЗК назвало найпопулярніші види корупції в регіонах.
Додано: Нед 26 лип, 2020 17:08
15 тыс забрать тело в морг. Столько запросили менты у жительницы харьк обл
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:56
Чому дерибану землі у списку немає, чи цю тему попросили не зачіпати?
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:34
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