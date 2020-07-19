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Як карантин вплинув на гаманці
українців (інфографіка)

Як карантин вплинув на гаманці українців (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:12

Як карантин вплинув на гаманці українців (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Впровадження в країні каранту сильно не позначилося на оцінці українцями поточного рівня матеріального становища своїх сімей.

Дивися повний текст Як карантин вплинув на гаманці українців (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 17:12

странные результаты. То рассказывают, что у украинцев в карантин ухудшилось положение, все заначки съедены и нет работы. То - что все нормально, почти как и было раньше.
Alex2007
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