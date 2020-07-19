Впровадження в країні каранту сильно не позначилося на оцінці українцями поточного рівня матеріального становища своїх сімей.
Дивися повний текст Як карантин вплинув на гаманці українців (інфографіка).
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Додано: Нед 26 лип, 2020 17:12
Як карантин вплинув на гаманці українців (інфографіка)
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Дивися повний текст Як карантин вплинув на гаманці українців (інфографіка).
Додано: Нед 26 лип, 2020 17:12
странные результаты. То рассказывают, что у украинцев в карантин ухудшилось положение, все заначки съедены и нет работы. То - что все нормально, почти как и было раньше.
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