У Пенсійний фонд надходить багато скарг від пенсіонерів, які не отримали підвищення пенсії з 1 липня.
Дивися повний текст Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії: у Мінсоцполітики назвали причину.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:18
Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії:...
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Дивися повний текст Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії: у Мінсоцполітики назвали причину.
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