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Пенсіонери, які працюють, не
отримали підвищення пенсії:...

Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:18

Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії:...

Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійний фонд надходить багато скарг від пенсіонерів, які не отримали підвищення пенсії з 1 липня.

Дивися повний текст Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії: у Мінсоцполітики назвали причину.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 18:18

Не правда, формула пересчёта не срабатывает.
welmexplus
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:28

R2
Опять пенсионеры виноват
потому что они работают :D
sopkotomhu
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