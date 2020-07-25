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Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лип, 2020 18:18
Пропонуємо до обговорення:
У Пенсійний фонд надходить багато скарг від пенсіонерів, які не отримали підвищення пенсії з 1 липня.
Дивися повний текст Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії: у Мінсоцполітики назвали причину
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R2
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Додано: Нед 26 лип, 2020 18:18
Не правда, формула пересчёта не срабатывает.
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welmexplus
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:28
R2
Опять пенсионеры виноват
потому что они работают
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sopkotomhu
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