У Пенсійний фонд надходить багато скарг від пенсіонерів, які не отримали підвищення пенсії з 1 липня.
Дивися повний текст Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії: у Мінсоцполітики назвали причину.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 лип, 2020 18:18
Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсіонери, які працюють, не отримали підвищення пенсії: у Мінсоцполітики назвали причину.
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:33
Я би додала за перепрацьованих 10 років 7гривень до пенсії тим хто їх збільшував ,нехай покажуть в аптеці чи в магазині ,що можна за них купити.
Додано: Сер 29 лип, 2020 06:02
назвіт мені краіну світу де у людини яка мае 46 років стажу а пенсия одинакова з тими що мають стаж 10-15 років ганьба вам усім нашим правителям на другі слова ви не заслуговуете
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|