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З 1 серпня діятимуть нові
штрафи за порушення в сфері РРО

З 1 серпня діятимуть нові штрафи за порушення в сфері РРО
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:05

З 1 серпня діятимуть нові штрафи за порушення в сфері РРО

Пропонуємо до обговорення:
У сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) з 1 серпня запроваджується ряд новацій.

Дивися повний текст З 1 серпня діятимуть нові штрафи за порушення в сфері РРО.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:05

Тут почитываю и никак не пойму, накой нужен ежедневный "z-звіт" ? Кто знает ?
И еще вопрос, может кто то в теме :
При торговле через интернет, в какой момент возникает необходимость выдачи чека если отправка по почте наложенным платежом ?
Igorten
 
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