У сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) з 1 серпня запроваджується ряд новацій.
Дивися повний текст З 1 серпня діятимуть нові штрафи за порушення в сфері РРО.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:05
З 1 серпня діятимуть нові штрафи за порушення в сфері РРО
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 серпня діятимуть нові штрафи за порушення в сфері РРО.
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:05
Тут почитываю и никак не пойму, накой нужен ежедневный "z-звіт" ? Кто знает ?
И еще вопрос, может кто то в теме :
При торговле через интернет, в какой момент возникает необходимость выдачи чека если отправка по почте наложенным платежом ?
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