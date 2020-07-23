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ТОП-15 "живучих" авто
з великим пробігом

ТОП-15 "живучих" авто з великим пробігом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:11

ТОП-15 "живучих" авто з великим пробігом

Пропонуємо до обговорення:
Вторинний ринок автомобілів в Україні дуже популярний, адже дозволяє придбати жаданого "залізного коня" за суму, в багато разів меншу, ніж доведеться викласти за нове авто з салону.

Дивися повний текст ТОП-15 \"живучих\" авто з великим пробігом.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:11

Интересно.Тот кто составлял,указаннный выше,рейтинг хоть мало-мальски имеет понятие в АВТО?
ttt2022
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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