Вторинний ринок автомобілів в Україні дуже популярний, адже дозволяє придбати жаданого "залізного коня" за суму, в багато разів меншу, ніж доведеться викласти за нове авто з салону.
Дивися повний текст ТОП-15 \"живучих\" авто з великим пробігом.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:11
ТОП-15 "живучих" авто з великим пробігом
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Дивися повний текст ТОП-15 \"живучих\" авто з великим пробігом.
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:11
Интересно.Тот кто составлял,указаннный выше,рейтинг хоть мало-мальски имеет понятие в АВТО?
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