В Україні з 1 серпня запустять ринок газу для населення.
Дивися повний текст В Україні через тиждень зміняться правила оплати за комуналку: що варто знати.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:37
В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Дивися повний текст В Україні через тиждень зміняться правила оплати за комуналку: що варто знати.
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:38
Рынок может работать только в цивилизованных условиях.В коррумпированной стране это схема для обогащения.
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