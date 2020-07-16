В Україні з 1 серпня запустять ринок газу для населення.
Дивися повний текст В Україні через тиждень зміняться правила оплати за комуналку: що варто знати.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 19:37
В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Дивися повний текст В Україні через тиждень зміняться правила оплати за комуналку: що варто знати.
Додано: Нед 26 лип, 2020 19:38
Рынок может работать только в цивилизованных условиях.В коррумпированной стране это схема для обогащения.
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:40
Нарешті дочекався, що зможу торгувати газом! Кому подешевше - пишіть в приват.
Додано: Нед 26 лип, 2020 20:52
Так тільки рік тому як змінили антинародну владу. Шо, апять?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:39
В чем рынок газа? Трубы и газ провели всем народом еще при СССР. А кто теперешние беня фи циары? Пора формировать расстрельные списки антинародных прихватизаторов.
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