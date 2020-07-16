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В Україні через тиждень
зміняться правила оплати за...

В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:37

В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 серпня запустять ринок газу для населення.

Дивися повний текст В Україні через тиждень зміняться правила оплати за комуналку: що варто знати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 19:38

Рынок может работать только в цивилизованных условиях.В коррумпированной стране это схема для обогащения.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:08

пора уже менять антинародную власть в стране...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:14

Значит будут грабить.
Ну,за справедливость!
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:40

Нарешті дочекався, що зможу торгувати газом! Кому подешевше - пишіть в приват.
w1961
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:52

  Тракторист написав:пора уже менять антинародную власть в стране...

Так тільки рік тому як змінили антинародну владу. Шо, апять?
Щоб витрачати гроші з розумом, потрібні всього дві речі.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:39

В чем рынок газа? Трубы и газ провели всем народом еще при СССР. А кто теперешние беня фи циары? Пора формировать расстрельные списки антинародных прихватизаторов.
svk_neo
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:34

  Тракторист написав:пора уже менять антинародную власть в стране...

предлагаешь погромы :mrgreen:
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:52

  svk_neo написав:В чем рынок газа?

Как на базаре, поставят цену, а ты хочешь бери, хочешь проходи.
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ruvex
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