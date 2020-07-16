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В Україні через тиждень
зміняться правила оплати за...

В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 00:13

И так кидалово, всю зиму было 1654 за гигакаллорию как и прошлой зимой, хотя газ подешевел более чем вдвое.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 04:59

В стране где уничтожели полностью средний класс людей,звучит как издевательство над народом итак доводенный до нищеты!!! Такое ощущение что у власти бездари бездушные. Это цевилизованная гельетина для народа!!!!
tami_56
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 07:02

Классное правление БениЗе - как не срака, так ж***. Грабежи и кражи просто узаканивают.
ypiter72
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 07:24

Ложились,теперь за однушку зимой 7 000 за газ будит.А тем кто на съёмном жилье живёт ложись и умирай сразу.Зарплаты даже на услуги не хватит
adanilov329
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 07:41

А зачем тогда нам власть? Или вы думаете что я платить буду за их беспредел! Хрен в стакан!
rip19411945
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:03

Подонки. Пока не обдерут народ до нитки не успокоятся. Самая жлобская страна в мире. Государство самоустранилось, зачем мы его избираем и платим бешенные зарплаты чиновникам? Правят балл олигархи. Что хотят то и делают. Какие могут быть рыночные цены в стране где пенсия 1500 гривен, охренели совсем? Конченые правители, что тут можно комментировать.
bob9763
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:46

Так с какого всё-таки года можно будет менять поставщика, с 2015 или с 2020? Определитесь. И перед тем как рассылать инфу прочитайте её предварительно.
anatdiatchenko
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:56

Разве у простых людей есть выбор,хочешь эту компания, не хочешь другую? Подскажите у кого газ дешевле и лучше и как быстро поменять поставщика.
lauranovikova369
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:05

73% радуйтесь- новые лица, коммуналка " понизилась" со знаком *,не "барыги",по приколу, конец эпохи бедности ( наступила эпоха нищеты), украинская армия без надлежащего питания, кумовства нет, но есть 69 квартал из кривого + друзья детства, будет весело, потому что президент клоун, учителям 4000$, какая разница, конча заспа детям (своим детям), 5млн. грн забыл куда положил, обман в омане, луцкий театр абсурда, личный контроль о раненом военным на донбассе, за год 7 раз в отпуске, у пукина в глазах мир, просит прощения у кадырки 20 раз стоя на коленях и целует его башмак и тд и тп.
finuser151
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:30

Теперь все будут "висеть" на "рынках" и следить за ценами на газ, на воду и на свет, как на биржах, пытаясь найти по дешевле, сутками, неделями, а кто работать будет? Или будем работать и служить в смартфонах, пиу пиу нажал кнопочку и пшеницу посодил, пиу и я Вас вылечил, дыбилы...
mercross101076
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