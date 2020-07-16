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В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:36
Поставили народ на колени, теперь вдавят в навоз. Демократия запада.
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litvingena68
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:38
А дешевле только сыр в мышеловке
Цена будет договорная ( поставщики договорятся между собой ) вот и будет цена.
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litvingena68
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:45
Безобразие! А когда будет рынок электроэнергии?!
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leonidshkarupa
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:04
rip19411945 написав:
А зачем тогда нам власть? Или вы думаете что я платить буду за их беспредел! Хрен в стакан!
То есть будете пользоваться и не платить? И как долго это будет продолжаться?
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Евгений Н.
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