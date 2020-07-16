В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 09:36
Поставили народ на колени, теперь вдавят в навоз. Демократия запада.
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litvingena68
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:38
А дешевле только сыр в мышеловке
Цена будет договорная ( поставщики договорятся между собой ) вот и будет цена.
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litvingena68
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:45
Безобразие! А когда будет рынок электроэнергии?!
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leonidshkarupa
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:04
rip19411945 написав:
А зачем тогда нам власть? Или вы думаете что я платить буду за их беспредел! Хрен в стакан!
То есть будете пользоваться и не платить? И как долго это будет продолжаться?
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Евгений Н.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:10
litvingena68 написав:
А дешевле только сыр в мышеловке
Цена будет договорная ( поставщики договорятся между собой ) вот и будет цена.
Все верно, так и будет. Как с бензином. Нефть подешевела с 100 до 5-10$ за баррель - цена на заправках понизилась на 1-2 гривны, и то в течении нескольких месяцев снижалась цена на бензин. Нефть или доллар подорожали, на следующий день уже + 1-2 гривны цена на заправках. Так и с газом будет. Зимой подорожает до 12-15грн за куб, летом подешевеет на 50коп.
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Евгений Н.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:29
Я не пойму, зачем газ вообще нужен. Лично я выбросил газовую плиту, всё на электричестве. И счета не увеличились, как ни странно...
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N0mad
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:36
ruvex написав: svk_neo написав:
В чем рынок газа?
Как на базаре, поставят цену, а ты хочешь бери, хочешь проходи.
Нет, немного не так.
Поставят цену - а ты не можешь не взять. И берешь самый дорогой американский сжиженный газ с учетом польских и украинских интересов. Не проплатил - квартира с молотка. Рынок!
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di2gard
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:43
N0mad написав:
Я не пойму, зачем газ вообще нужен. Лично я выбросил газовую плиту, всё на электричестве. И счета не увеличились, как ни странно...
Это очень скоро исправят, с запуском рынка электроэнергии.
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_Mykola_
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:50
leonidshkarupa написав:
Безобразие! А когда будет рынок электроэнергии?!
Ви мрієте про ринок - коли ціни можуть реально падати ?
Так у нас такого не буває ...
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Puente
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:54
"Зробимо іх разом!", "Я Вам ничего не должен!" (с) кандидат Зеленский
"Гірше вже не буде!" (с) избиратель Зеленского
Всего год, и хуже таки становится.
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_Mykola_
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