RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні через тиждень
зміняться правила оплати за...

В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:36

Поставили народ на колени, теперь вдавят в навоз. Демократия запада.
litvingena68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:38

А дешевле только сыр в мышеловке
Цена будет договорная ( поставщики договорятся между собой ) вот и будет цена.
litvingena68
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 16.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 09:45

Безобразие! А когда будет рынок электроэнергии?!
leonidshkarupa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:04

  rip19411945 написав:А зачем тогда нам власть? Или вы думаете что я платить буду за их беспредел! Хрен в стакан!


То есть будете пользоваться и не платить? И как долго это будет продолжаться?
Евгений Н.
 
Повідомлень: 434
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:10

  litvingena68 написав:А дешевле только сыр в мышеловке
Цена будет договорная ( поставщики договорятся между собой ) вот и будет цена.


Все верно, так и будет. Как с бензином. Нефть подешевела с 100 до 5-10$ за баррель - цена на заправках понизилась на 1-2 гривны, и то в течении нескольких месяцев снижалась цена на бензин. Нефть или доллар подорожали, на следующий день уже + 1-2 гривны цена на заправках. Так и с газом будет. Зимой подорожает до 12-15грн за куб, летом подешевеет на 50коп.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 434
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:29

Я не пойму, зачем газ вообще нужен. Лично я выбросил газовую плиту, всё на электричестве. И счета не увеличились, как ни странно...
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:36

  ruvex написав:
  svk_neo написав:В чем рынок газа?

Как на базаре, поставят цену, а ты хочешь бери, хочешь проходи.

Нет, немного не так.
Поставят цену - а ты не можешь не взять. И берешь самый дорогой американский сжиженный газ с учетом польских и украинских интересов. Не проплатил - квартира с молотка. Рынок!
di2gard
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 16.11.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:43

  N0mad написав:Я не пойму, зачем газ вообще нужен. Лично я выбросил газовую плиту, всё на электричестве. И счета не увеличились, как ни странно...

Это очень скоро исправят, с запуском рынка электроэнергии.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3847
З нами з: 09.02.09
Подякував: 539 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:50

  leonidshkarupa написав:Безобразие! А когда будет рынок электроэнергии?!


Ви мрієте про ринок - коли ціни можуть реально падати ?
Так у нас такого не буває ...
Puente
 
Повідомлень: 3345
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:54

"Зробимо іх разом!", "Я Вам ничего не должен!" (с) кандидат Зеленский
"Гірше вже не буде!" (с) избиратель Зеленского

Всего год, и хуже таки становится.
_Mykola_
 
Повідомлень: 3847
З нами з: 09.02.09
Подякував: 539 раз.
Подякували: 523 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, maestro71 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть змінити податок на авто 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 22 лип, 2020 16:11
37 3038
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 12:05
kelaa713
Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка
R2 » Чет 16 лип, 2020 17:31
6 430
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 20:48
uott
НБУ назвав головні ризики для стабільності в Україні
R2 » П'ят 24 лип, 2020 17:55
1 124
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 17:55
w1961

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88044)
27.07.2020 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.