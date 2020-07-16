RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні через тиждень
зміняться правила оплати за...

В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:54

  ruvex написав:
  svk_neo написав:В чем рынок газа?

Как на базаре, поставят цену, а ты хочешь бери, хочешь проходи.

это еще не все "прелести". Если ваш поставщик решит "обанкротится" во время отопительного сезона, то газ придется покупать у нафтогаза (так называемого ПОНа - постачальника останньої надії) по завышенной в несколько раз цене. А тут такое поле для махинаций - создаем летом кучу поставщиков с очень привлекательными тарифами, народ ведется. А зимой - банкротим эти фирмы-однодневки и впариваем лохам газ с накруткой 300%.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
Повідомлень: 3030
З нами з: 06.01.16
Подякував: 8668 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 10:59

  _Mykola_ написав:Это очень скоро исправят, с запуском рынка электроэнергии.

Так вроде уже ж?
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:12

Ну посмотрим в интернете, будут ли там объявления на продажу газа :) По факту думаю будет некое количество контор с одними и теми же хозяевами. Цены на копейки будут отличаться да бы была иллюзия рынка. Ну да ладно, подождем, все увидим, пока караул кричать рано ... или уже поздно :)
Igorten
 
Повідомлень: 4016
З нами з: 01.11.11
Подякував: 38 раз.
Подякували: 1215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 11:41

anatdiatchenko ..вам вероятно можно поменять с 2015го!!.. воспользуйтесь своим правом.. :)
maestro71
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 09.09.11
Подякував: 157 раз.
Подякували: 495 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Igorten, maestro71 і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні хочуть змінити податок на авто 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 22 лип, 2020 16:11
37 3038
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лип, 2020 12:05
kelaa713
Spotify запустився в Україні: скільки коштує підписка
R2 » Чет 16 лип, 2020 17:31
6 430
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 20:48
uott
НБУ назвав головні ризики для стабільності в Україні
R2 » П'ят 24 лип, 2020 17:55
1 124
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 лип, 2020 17:55
w1961

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88044)
27.07.2020 11:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.