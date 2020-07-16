В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Как на базаре, поставят цену, а ты хочешь бери, хочешь проходи.
это еще не все "прелести". Если ваш поставщик решит "обанкротится" во время отопительного сезона, то газ придется покупать у нафтогаза (так называемого ПОНа - постачальника останньої надії) по завышенной в несколько раз цене. А тут такое поле для махинаций - создаем летом кучу поставщиков с очень привлекательными тарифами, народ ведется. А зимой - банкротим эти фирмы-однодневки и впариваем лохам газ с накруткой 300%. А теперь представим себе пенсионера который получает субсидию. Его поставщик банкротится и он вынужден покупать газ у ПОНа, но т.к. субсидия начислялась без учета накрутки, то у пенсионера будет выбор - умереть от холода или от голода.
Востаннє редагувалось RomanTik в Пон 27 лип, 2020 11:43, всього редагувалось 1 раз.
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Ну посмотрим в интернете, будут ли там объявления на продажу газа По факту думаю будет некое количество контор с одними и теми же хозяевами. Цены на копейки будут отличаться да бы была иллюзия рынка. Ну да ладно, подождем, все увидим, пока караул кричать рано ... или уже поздно