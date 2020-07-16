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В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 11:41
anatdiatchenko
..вам вероятно можно поменять с 2015го!!.. воспользуйтесь своим правом..
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maestro71
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:22
Цікаво, а українці можуть влітку,коли газ дешевше закупити,або закріпити за собою певний об'єм?‽)
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garriman1959
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:26
майже за 30 років незалежності влади від народу ВСЕ йшло до гіршого!
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Додано: Пон 27 лип, 2020 12:48
N0mad написав:
Я не пойму, зачем газ вообще нужен. Лично я выбросил газовую плиту, всё на электричестве. И счета не увеличились, как ни странно...
счета не увеличились от поставщиков, но при этом ваши расходы возросли на стоимость электроплиты...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Тракторист
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:06
Если бы был конкурс " Разочарование года" то первое место я бы отдала Зеленскому и его команде.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 13:47
Прекрастноя страна ,все для народа, живешь и наслаждаешся жизни в этой удевительно стране,где народ только наслаждаеться жизнь,а слуги народа днем и ночью вкалывают
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Додано: Пон 27 лип, 2020 14:03
А кто сказал, что все поставщики будут не связанными лицами!? Ведь газовый рынок такой лакомый кусок и в любом случае будут цены регулироваться не покупателями, а продавцами!!! Это ж ясно и так! Нарубить бабла на ровном месте опять хотят, воры!
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Додано: Пон 27 лип, 2020 14:54
Твари.....
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Додано: Пон 27 лип, 2020 15:25
N0mad написав:
Я не пойму, зачем газ вообще нужен. Лично я выбросил газовую плиту, всё на электричестве. И счета не увеличились, как ни странно...
Чем больше источников энергии - тем лучше. Дешевле газ - пользуешься газом. Дешевле электричеством - им.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 15:48
Огласите, пожалуйста, весь список )
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