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В Україні через тиждень
зміняться правила оплати за...

В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:56

  Zebra написав:
  N0mad написав:Я не пойму, зачем газ вообще нужен. Лично я выбросил газовую плиту, всё на электричестве. И счета не увеличились, как ни странно...

Чем больше источников энергии - тем лучше. Дешевле газ - пользуешься газом. Дешевле электричеством - им.

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