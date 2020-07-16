В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:56
Zebra написав: N0mad написав:
Я не пойму, зачем газ вообще нужен. Лично я выбросил газовую плиту, всё на электричестве. И счета не увеличились, как ни странно...
Чем больше источников энергии - тем лучше. Дешевле газ - пользуешься газом. Дешевле электричеством - им.
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