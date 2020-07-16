В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...

для таких умних абонка
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:56
для таких умних абонка
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:26
Если сделают большую абонку, тогда тем более надо будет отказываться от газа вообще, чтобы осталась только одна платёжка. Ведь под электричество всё есть, а под газ сложно найти холодильник со стиралкой.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:44
Ці зелені бездарі нічого хорошого для людей не зроблять. Гнати їх треба!!
Зараз переглядають цей форум: moveton і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|