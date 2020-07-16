В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 15:56

  Zebra написав:
  N0mad написав:Я не пойму, зачем газ вообще нужен. Лично я выбросил газовую плиту, всё на электричестве. И счета не увеличились, как ни странно...

Чем больше источников энергии - тем лучше. Дешевле газ - пользуешься газом. Дешевле электричеством - им.

для таких умних абонка
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:26

  flyman написав:
  Zebra написав:Чем больше источников энергии - тем лучше. Дешевле газ - пользуешься газом. Дешевле электричеством - им.

для таких умних абонка

Если сделают большую абонку, тогда тем более надо будет отказываться от газа вообще, чтобы осталась только одна платёжка. Ведь под электричество всё есть, а под газ сложно найти холодильник со стиралкой. :wink:
N0mad
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 16:44

Ці зелені бездарі нічого хорошого для людей не зроблять. Гнати їх треба!!
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:12

В Конституции Украины сказано, что все недра принадлежат народу. Почему газ добытый в Украине продается в два раза дороже мировой рыночной цены своему владельцу - этому самому народу. Не надо нас дурить. Пора брать вилы и сносить всю эту мразь.
nikolay_smidt
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Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 18:34

Как всегда всё по домашнему, всё для людей о которых они так беспокоятся
katakurtian
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