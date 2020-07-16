В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...

для таких умних абонка
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:56
для таких умних абонка
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:26
Если сделают большую абонку, тогда тем более надо будет отказываться от газа вообще, чтобы осталась только одна платёжка. Ведь под электричество всё есть, а под газ сложно найти холодильник со стиралкой.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:44
Ці зелені бездарі нічого хорошого для людей не зроблять. Гнати їх треба!!
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:12
В Конституции Украины сказано, что все недра принадлежат народу. Почему газ добытый в Украине продается в два раза дороже мировой рыночной цены своему владельцу - этому самому народу. Не надо нас дурить. Пора брать вилы и сносить всю эту мразь.
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:34
Как всегда всё по домашнему, всё для людей о которых они так беспокоятся
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:03
Все це буде продовжуватись поки ми мовчатимемо. Мені похер газ. Я ним майже не користуюсь. Але де ж обурений натовп біля НАК Нафтогаз чи НКРЄКП? Де?
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:22
подумал что-то поменять хочешь, а нет ошибся
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Зараз переглядають цей форум: eduard_k, sopkotomhu, Вкладчик1234 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|