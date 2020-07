В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...

Додано: Пон 27 лип, 2020 20:22

Тракторист написав: lestat написав: Тракторист написав: пора уже менять антинародную власть в стране... пора уже менять антинародную власть в стране...

предлагаешь погромы предлагаешь погромы

зачем погромы? для начала нужно всех кто был у власти последние годы поставить в полный игнор и больше не вестись на их предвыборные обещания, ну а позже по возможности их судить за соваершённые преступления... зачем погромы? для начала нужно всех кто был у власти последние годы поставить в полный игнор и больше не вестись на их предвыборные обещания, ну а позже по возможности их судить за соваершённые преступления...

подумал что-то поменять хочешь, а нет ошибся подумал что-то поменять хочешь, а нет ошибся

Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.