В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...

Додано: Пон 27 лип, 2020 23:03

N0mad написав: _Mykola_ написав: Это очень скоро исправят, с запуском рынка электроэнергии. Это очень скоро исправят, с запуском рынка электроэнергии.

Так вроде уже ж? Так вроде уже ж?

Рынок э/э запустили, но для населения жесткие тарифы дотируют.Дотирует промышленность.Но вечно это не будет продолжатся.И население тоже сможет выбирать себе поставщика э/э (чуть позже) )))Только эти поставщики будут покупать э/э у двух монополистов - государства и одного рыжеватого человека. И цены у всех поставщиков будут практически одинаковые.Точно так-же и поставщики газа вынуждены будут покупать газ у ограниченного количесва компаний.Так же население на выборах, выбирает тех кандидатов, которые им предлагают одни и те же люди. Кандидаты разные, иногда попадаются даже талантливые актеры, но предлагают их одни и те же люди. И отстаивают эти кандидаты интересы людей, которые их продвинули.А если смотреть в перспективу то:1) Україна - це Європа.2) В Європі населення за газ та електроенергію платить більше ніж промисловість. Тому європейська промисловість конкурентна в світі.3) Соціалізм це зло та популізм.Тому харе нить.