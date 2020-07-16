В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...

для таких умних абонка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 лип, 2020 15:56
для таких умних абонка
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:26
Если сделают большую абонку, тогда тем более надо будет отказываться от газа вообще, чтобы осталась только одна платёжка. Ведь под электричество всё есть, а под газ сложно найти холодильник со стиралкой.
Додано: Пон 27 лип, 2020 16:44
Ці зелені бездарі нічого хорошого для людей не зроблять. Гнати їх треба!!
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:12
В Конституции Украины сказано, что все недра принадлежат народу. Почему газ добытый в Украине продается в два раза дороже мировой рыночной цены своему владельцу - этому самому народу. Не надо нас дурить. Пора брать вилы и сносить всю эту мразь.
Додано: Пон 27 лип, 2020 18:34
Как всегда всё по домашнему, всё для людей о которых они так беспокоятся
Додано: Пон 27 лип, 2020 20:03
Все це буде продовжуватись поки ми мовчатимемо. Мені похер газ. Я ним майже не користуюсь. Але де ж обурений натовп біля НАК Нафтогаз чи НКРЄКП? Де?
Додано: Пон 27 лип, 2020 23:03
Рынок э/э запустили, но для населения жесткие тарифы дотируют.
Дотирует промышленность.
Но вечно это не будет продолжатся.
И население тоже сможет выбирать себе поставщика э/э (чуть позже) )))
Только эти поставщики будут покупать э/э у двух монополистов - государства и одного рыжеватого человека. И цены у всех поставщиков будут практически одинаковые.
Точно так-же и поставщики газа вынуждены будут покупать газ у ограниченного количесва компаний.
Так же население на выборах, выбирает тех кандидатов, которые им предлагают одни и те же люди. Кандидаты разные, иногда попадаются даже талантливые актеры, но предлагают их одни и те же люди. И отстаивают эти кандидаты интересы людей, которые их продвинули.
А если смотреть в перспективу то:
1) Україна - це Європа.
2) В Європі населення за газ та електроенергію платить більше ніж промисловість. Тому європейська промисловість конкурентна в світі.
3) Соціалізм це зло та популізм.
Тому харе нить.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 28 лип, 2020 00:43
так делайте выборы на следующих выборах...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 28 лип, 2020 00:48
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Вів 28 лип, 2020 01:16
Следующий выбор за шашлыками.
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