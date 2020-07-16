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В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 08:12
А что с отоплением ЦО?
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:26
Петухи
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vadimusveron
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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