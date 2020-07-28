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В Україні через тиждень
зміняться правила оплати за...

В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 08:12

А что с отоплением ЦО?
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 17:20

  Тракторист написав:
  cannabis_ua написав:Соціалізм це зло та популізм.

а как же шведский социализм?... ;)

У нас таке заборонено. Пропаганда комунізму.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 18:32

  cannabis_ua написав:
  Тракторист написав:
  cannabis_ua написав:Соціалізм це зло та популізм.

а как же шведский социализм?... ;)

У нас таке заборонено. Пропаганда комунізму.

и каким законопроектом запрещено упоминать шведский социализм? может быть объяните в чём злои популизм шведского социализма?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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