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В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 08:12
А что с отоплением ЦО?
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Джон
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Додано: Вів 28 лип, 2020 17:20
Тракторист написав: cannabis_ua написав:
Соціалізм це зло та популізм.
а как же шведский социализм?...
У нас таке заборонено. Пропаганда комунізму.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Додано: Вів 28 лип, 2020 18:32
cannabis_ua написав: Тракторист написав: cannabis_ua написав:
Соціалізм це зло та популізм.
а как же шведский социализм?...
У нас таке заборонено. Пропаганда комунізму.
и каким законопроектом запрещено упоминать шведский социализм? может быть объяните в чём злои популизм шведского социализма?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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