В Україні через тиждень зміняться правила оплати за...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 лип, 2020 17:20
У нас таке заборонено. Пропаганда комунізму.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Вів 28 лип, 2020 18:32
и каким законопроектом запрещено упоминать шведский социализм? может быть объяните в чём злои популизм шведского социализма?
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Сер 29 лип, 2020 01:58
Потому что "крепкие хозяйственники" наплодили монополистов, которые дерут втридорога цену и с промышленности и с населения.При рынке цены будут падать и колебаться и вы реально сможете почуствовать, что недра Украины принадлежат народу, а не одному рыжему человеку.
Додано: П'ят 31 лип, 2020 21:45
Никаким потому как в Швеции нет социализма.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Нед 09 сер, 2020 15:54
Які є на ринку постачальники газу для населення, альтернативні ...газзбутам Фірташа?
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