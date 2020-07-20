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У якій валюті безпечніше
зберігати заощадження - поради...

У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:12

У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради...

Пропонуємо до обговорення:
Страждає не лише українська валюта, світові економіки також зазнають втрат через коронакризу.

Дивися повний текст У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради фінансових аналітиків.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:12

Для того чтобы что-то хранить нужно что-то иметь
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