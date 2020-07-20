Страждає не лише українська валюта, світові економіки також зазнають втрат через коронакризу.
Дивися повний текст У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради фінансових аналітиків.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:12
У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради...
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Дивися повний текст У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради фінансових аналітиків.
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