Страждає не лише українська валюта, світові економіки також зазнають втрат через коронакризу.
Дивися повний текст У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради фінансових аналітиків.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:12
У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради фінансових аналітиків.
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:17
Думаю, якби заголовок звучав як: у якій валюті не брати кредит у банку, то стаття вийшла б значно цікавішою.
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