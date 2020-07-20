Страждає не лише українська валюта, світові економіки також зазнають втрат через коронакризу.
Дивися повний текст У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради фінансових аналітиків.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:12
У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради фінансових аналітиків.
Додано: Нед 26 лип, 2020 21:17
Думаю, якби заголовок звучав як: у якій валюті не брати кредит у банку, то стаття вийшла б значно цікавішою.
Додано: Нед 26 лип, 2020 22:14
Re: У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради.
"Я бы рекомендовал сегодня где-то 30%, не более – в национальной валюте и 70% – в иностранной валюте. В настоящее время я рекомендовал бы где-то до 50% в евро, 20-30% в долларах”, – советует эксперт.
Ти диви який я розумний, зробив один в один як експерт рекомендує.
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