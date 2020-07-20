RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У якій валюті безпечніше
зберігати заощадження - поради...

У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:12

У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради...

Пропонуємо до обговорення:
Страждає не лише українська валюта, світові економіки також зазнають втрат через коронакризу.

Дивися повний текст У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради фінансових аналітиків.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89490
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:12

Для того чтобы что-то хранить нужно что-то иметь
motronic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14
З нами з: 05.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:17

Думаю, якби заголовок звучав як: у якій валюті не брати кредит у банку, то стаття вийшла б значно цікавішою.
svyatoslav_hromyak
 
Повідомлень: 224
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 22:14

Re: У якій валюті безпечніше зберігати заощадження - поради.

"Я бы рекомендовал сегодня где-то 30%, не более – в национальной валюте и 70% – в иностранной валюте. В настоящее время я рекомендовал бы где-то до 50% в евро, 20-30% в долларах”, – советует эксперт.
Ти диви який я розумний, зробив один в один як експерт рекомендує. :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 654
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лип, 2020 08:37

В довгостроковій перспективі гривня сама вигідна
Sovenok
 
Повідомлень: 100
З нами з: 15.07.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Евгений Н. і 13 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дубінський хоче зобов'язати чиновників НБУ зберігати... 1, 2, 3
R2 » П'ят 24 лип, 2020 14:51
20 1006
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лип, 2020 13:38
sun3rise
Едвард Дубинський: ТОП-5 секретів заощадження коштів
R2 » Сер 22 лип, 2020 14:56
1 74
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 лип, 2020 14:57
KULANDALE
У НАБУ розповіли деталі справи, по якій у Польщі...
R2 » Пон 20 лип, 2020 16:53
2 171
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лип, 2020 18:17
Dikoy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88028)
27.07.2020 10:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.