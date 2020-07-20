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Ілон Маск показав дизайн тунелю
The Boring Company під...

Ілон Маск показав дизайн тунелю The Boring Company під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 20:55

Ілон Маск показав дизайн тунелю The Boring Company під...

Пропонуємо до обговорення:
Підприємець і винахідник Ілон Маск поділився ілюстрацією першого проекту Boring Company в Лас-Вегасі, на якому зображена група автомобілів Tesla, які транспортуватимуть пасажирів через тунель. Маск назвав цей проект "індивідуальним громадським транспортом".

Дивися повний текст Ілон Маск показав дизайн тунелю The Boring Company під Лас-Вегасом.
R2
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Особливо в бідних країнах громадський транспорт семимильними кроками залишається в минулому.
w1961
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:23

Пане Ілоне, це дуже цікаво, а можна замість цього чудового тонелю одну гілку метро побудувати.
svyatoslav_hromyak
 
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