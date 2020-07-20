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Ілон Маск показав дизайн тунелю The Boring Company під...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:55
Пропонуємо до обговорення:
Підприємець і винахідник Ілон Маск поділився ілюстрацією першого проекту Boring Company в Лас-Вегасі, на якому зображена група автомобілів Tesla, які транспортуватимуть пасажирів через тунель. Маск назвав цей проект "індивідуальним громадським транспортом".
Дивися повний текст Ілон Маск показав дизайн тунелю The Boring Company під Лас-Вегасом
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:56
Особливо в бідних країнах громадський транспорт семимильними кроками залишається в минулому.
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:23
Пане Ілоне, це дуже цікаво, а можна замість цього чудового тонелю одну гілку метро побудувати.
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:26
Уже строили тоннель под Ла-Маншем, чтобы соединить Англию с Францией, в проекте была одна смета, а когда построили, увидели во сколько это обошлось и посчитали окупаемость, то за голову схватились.
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ssnet
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