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Ілон Маск показав дизайн тунелю The Boring Company під...
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:55
Пропонуємо до обговорення:
Підприємець і винахідник Ілон Маск поділився ілюстрацією першого проекту Boring Company в Лас-Вегасі, на якому зображена група автомобілів Tesla, які транспортуватимуть пасажирів через тунель. Маск назвав цей проект "індивідуальним громадським транспортом".
Дивися повний текст Ілон Маск показав дизайн тунелю The Boring Company під Лас-Вегасом
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Додано: Нед 26 лип, 2020 20:56
Особливо в бідних країнах громадський транспорт семимильними кроками залишається в минулому.
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w1961
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Додано: Нед 26 лип, 2020 21:23
Пане Ілоне, це дуже цікаво, а можна замість цього чудового тонелю одну гілку метро побудувати.
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svyatoslav_hromyak
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Додано: Пон 27 лип, 2020 09:26
Уже строили тоннель под Ла-Маншем, чтобы соединить Англию с Францией, в проекте была одна смета, а когда построили, увидели во сколько это обошлось и посчитали окупаемость, то за голову схватились.
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Grover
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Додано: Пон 27 лип, 2020 10:27
Grover написав:
Уже строили тоннель под Ла-Маншем, чтобы соединить Англию с Францией, в проекте была одна смета, а когда построили, увидели во сколько это обошлось и посчитали окупаемость, то за голову схватились.
..так у строителей под Ла-Маншем не было планов таскать с Марса каменюки и продавать те осколки "туземцам" в по цене Теслы.. - вот вам и "финансирование мечты"..
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maestro71
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Додано: Пон 27 лип, 2020 16:07
svyatoslav_hromyak написав:
Пане Ілоне, це дуже цікаво, а можна замість цього чудового тонелю одну гілку метро побудувати.
Спасибо, но метро США не нужно. Рельсы, поезда, сигнализация, автоматика, станции, эскалаторы - необходимы инвестиции, затраты и в итоге, вышел в Лас-Вегасе как дурак и тащи свои чемоданы на такси, потому что в городе практически нет городского транспорта.
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Dear_Sir
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