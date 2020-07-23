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Україна не має іншого виходу,
крім як істотно обвалити...

Україна не має іншого виходу, крім як істотно обвалити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:19

Україна не має іншого виходу, крім як істотно обвалити...

Пропонуємо до обговорення:
Відомий у всьому світі економіст з Великобританії Тімоті Еш вважає, що в України немає іншого виходу, крім як істотно обвалити курс гривні. Найближчим часом курс долара США становитиме не менше 30 гривень.

Дивися повний текст Україна не має іншого виходу, крім як істотно обвалити курс гривні - британський економіст.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:19

Стільки закликів у пресі обвалити гривню, що відразу видно, що іде якийсь черговий загон.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 21:36

Однако , неприятные вести..
straponesa
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